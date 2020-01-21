مصر | إحالة عاطل للجنايات لحيازته مواد مخدرة بالشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطل للجنايات لحيازته مواد مخدرة بالشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الشروق وبدر، صباح اليوم الثلاثاء، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، لقيامة بالاتجار في المواد المخدرة بنطاق قسم شرطة الشروق.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "ر.ف. ن"، أقر بقيامة في الاتجار بالمواد المخدرة، وتوزيعها على المتعاطين بالشروق.

وكانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق، أكدت قيام "ر.ف.ن"، 24 عامًا، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من منزله وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت قوة أمنية في ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو 350 جراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بقصد الإتجار.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.