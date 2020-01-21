مصر | ضبط 7 بحوزتهم تمثالين فرعونيين في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 7 بحوزتهم تمثالين فرعونيين في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، 7 أشخاص؛ للإتجارهما في الآثار، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، في منطقة السلام.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، بمديرية أمن القاهرة، تواجد 5 أشخاص بإحدى المقاهي الكائنة بدائرة القسم وبحوزتهم قطعة أثرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بالمقهى، وبحوزتهم (تمثال فرعوني متوسط الحجم) وبمواجهتهم اعترف 3 منهم بحيازتهم للتمثال المضبوط، بقصد عرضه للبيع على باقي المتهمين.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال الثلاث الآخرين، أيداها. كما تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما تمثال فرعوني عليه نقوش فرعونية "يشتبه في أثريته"، وهاتفي محمول يحويان صورا ومقاطع فيديو لقطع أثرية.

وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على التمثال من أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط، جارٍ تحديده وضبطه، وأنهما كانا في سبيلهما للتصرف فيه بالبيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

