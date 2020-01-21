مصر | تجديد حبس 3 عاطلين لحيازتهم ربع كيلو هيروين بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 3 عاطلين لحيازتهم ربع كيلو هيروين بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت محكمة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس 3 متهمين لتكوينهم تشكيل عصابي في الاتجار بالمواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين "م.و" و"ع.م"، و"ء.ع"، عاطلون ومسجلون في قضيتي سرقة بالإكراه، أقروا بحيازتهم ربع كيلو من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار وترويجه على المتعاطين بنطاق قسم شرطة الشروق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أخطر قسم شرطة الشروق بترويج 3 عاطلين المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم ربع كيلو من مخدر الهيروين،

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.