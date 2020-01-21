شكرا لقرائتكم خبر عن في«توب موديلز».. متسابقة من التشيك تحصل على المركز الأول في الرقص الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



واصلت المشاركات في مسابقة «توب موديلز» العالمية لاختيار افضل عارضة ازياء لعام ٢٠١٩ التنافس في فقرات المسابقة حيث اقيمت فاعلية الرقص الشرقي وحصلت متسابقة جمهورية التشيك على لقب أفضل عارضة في مسابقة الرقص الشرقي «توب موديلز 2019» بالغردقة والتي بدأت فعاليتها في الرابع عشر من شهر يناير الجاري في أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة.

Advertisements

بينما حققت العارضة من بورتوريكو لقب الأفضل في المركز الثاني خلفا للعارضة التشيكية والمسابقة عبارة عن عرض أزياء والرقص بالزى الشرقي وحصلت متسابقة جمهورية التشيك على لقب أعلى عارضة بينما حققت متسابقة البرتغال على لقب الأفضل.

في«توب موديلز»..متسابقة من التشيك تحصل على المركز الاول في الرقص الشرقي

وتتضمنن التصفيات النهائية لاختيار أفضل «توب موديلز» ٢٠١٩ القيام بأنشطة ثقافية ورياضية، وعروض أزياء مختلفة، وقياسات الوزن والطول، والتفاعل مع باقى المشاركات، وردود الفعل في المواقف المختلفة، وإجادة اللغات ومن المقرر وضع صور الفائزة بلقب «توب موديلز» على أغلفة عدد من المجلات والتسويق لعدة منتجات وماركات عالمية للملابس والإكسسوارات.

وتتكون لجنة المحكمين من عارضات أزياء شهيرات وصحفيين وإعلاميين ومتخصصين وملكات جمال من عدد من الدول، وحرص السائحون المتواجدون بهذه الفنادق التي استضافت المشاركات على التقاط الصور التذكارية معهم.