شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تتفقد الترتيبات النهائية لافتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ51 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، الترتيبات النهائية لافتتاح الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر انطلاقها ظهر الأربعاء 22 يناير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، حيث تابعت سير عملية التجهيزات بالقاعات وأجنحة العرض المختلفة والأماكن المخصصة للفعاليات الثقافية والفنية وورش العمل وغيرها، وأشادت بتنظيم القاعات والتصنيف النوعي للأجنحة ودور النشر، مشددة على ضرورة التواصل الدائم مع الزائرين والعارضين بما ينعكس إيجابًا على أحد أهم المحافل الثقافية الدولية.

يشار إلى أن الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام تحت شعار مصر أفريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة، وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام، وتضم 808 جناح عرض و900 دار نشر، بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة، ولأول مرة يتم اطلاق تطبيق إلكتروني يساهم في التيسير على الزائرين معرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تتفقد معرض الكتاب قبل افتتاحه

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تتفقد معرض الكتاب قبل افتتاحه

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تتفقد معرض الكتاب قبل افتتاحه

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تتفقد معرض الكتاب قبل افتتاحه

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تتفقد معرض الكتاب قبل افتتاحه