شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب: مصر دولة متحضرة طوال تاريخها لأنها تقوم على حكم القانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، أن هناك علاقة تبادلية بين سيادة دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتوفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الإنسان يضمن ترسيخ دولة المساواة بين المواطنين، مؤكدًا أن «دولة القانون هي الدولة التي تنزل على حكم القانون وتقدسه وتعمل على ضمان تنفيذه».

وقال «شهاب» خلال ندوة «دولة القانون» التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن «لم يكن القانون هو السيد والأساس والفيصل والحاكم فلا تكون هناك دولة قانون ولا دولة متحضرة من الأساس»، مشيرًا إلى أن «قياس تحضر الدول ليس بالأموال إنما باحترام القانون وتقديسه».

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وأكد أستاذ القانون الدولي أن «مصر بتاريخها الطويل هي دولة متحضرة لأنها كانت تقوم على حكم القانون»، مشيرًا إلى أن «سيادة القانون هي الوجه الآخر لدولة القانون باعتباره الحاكم الآمر ويكون له القول الفصل، ودستور 2014 أقر بصراحة ووضوح مبدأ دولة القانون».

وأكد «شهاب» أن «ذلك يجب أن يُستكمل بالتطبيق الفعلى، حيث أقر الدستور وأكد أهمية ومحورية قاعدة دولة القانون، ونصت المادة (1) منه على أن النظام في مصر هو نظام جمهورى ديمقراطى يقوم على المواطنة وسيادة القانون، واعتبرت المادة أن المواطنة وسيادة القانون هما العمودين الفقريين للنظام في مصر، كما أن هناك مواد أخرى تتحدث عن تكريس المبدأ أو نتائج متفرعة عن تطبيقه، حيث أقرت المادة (9) مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وهو انعكاس لسيادة القانون».

وأضاف أن «العلاقة بين حقوق الإنسان وسيادة القانون هي علاقة تبادلية، قائلا «لن يكون هناك سيادة للقانون إلا إن كان هناك احترام لحقوق الإنسان، ولا قيام لدولة القانون إلا باحترام حقوق الإنسان وإلا ستكون دولة فوضى، فكلما احترمت حقوق الإنسان وقدستها هو حجر إضافي لبناء شاهق اسمه دولة القانون»، مشيرًا إلى أنه «لا يجب التباهى بنصوص قانونية ودستورية عن سيادة القانون دون تطبيق، قائلا «قمة الديكتاتورية والقمع كانت في دول دساتيرها وقوانينها من الأفضل على مستوى العالم، وتوهم العالم بأنها تريد تعزيز حقوق الإنسان، فيتحول الدستور والقانون إلى حبر على ورق، وبالتالي يجب التطبيق العملى على أرض الواقع لهذه النصوص».

وأشار «شهاب» إلى «ضرورة نشر الثقافة القانونية بين المواطنين وأن تكون جزء من الثقافة الشعبية»، قائلًا «لابد أن يعى الجميع ما هي دولة القانون وما هي حقوق الإنسان، فهذا يساعد كثيرا على تثبيت دعائم دولة سيادة القانون».