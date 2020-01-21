شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار»: مصر تشارك في افتتاح معرض الفيتور في نسخته الـ40 غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك وزارة السياحة والآثار بوفد رفيع المستوى من القطاع السياحي، برئاسة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة في فعاليات الدورة الأربعين للمعرض الدولي للسياحة والسفر الفيتور «FITURE» والمقرر افتتاحه، غدًا الأربعاء، بالعاصمة الإسبانية مدريد وسيستمر حتى يوم 26 يناير الجاري.

من جانبها، أكدت غادة شلبي على أهمية مشاركة الوزارة في هذا المعرض الذي يعتبر أحد أهم 3 معارض دولية حول العالم، واصفة المشاركة المصرية بالفرصة الكبيرة لتعزيز التواجد المصري على الخريطة السياحية الدولية والاتصال المباشر مع القائمين على صناعة السياحة والطيران في العالم.

وأضافت نائبة وزير السياحة والآثار أنه سيتم أيضًا على هامش افتتاح المعرض عقد عدة لقاءات مهنية مكثفة مع عدد من منظمي الرحلات المهتمين بالسوق المصري، وشركات السياحة والطيران العاملين في السوق الإسباني مما سيعمل على تفعيل السياسة الترويجية للوزارة للمقاصد السياحية المصرية وتحسين الصورة الذهنية لها مما سيعمل بدوره على دفع حركة تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر.

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من جانبه، أوضح أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، أن معرض FITUR يعد ثالث أهم تجمع سياحي عالمي بعد بورصة برلين ولندن وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة بالأسبانية سواء في شبه جزيرة ايبريا أو أمريكا اللاتينية، لافتُا إلى أن مشاركة وزارة السياحة والاثار في هذا المعرض تأتي في إطار حرصها على التواجد في المحافل والمعارض الدولية المختلفة باعتبارها أداة للترويج الفعال لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من الاسواق السياحة المصدرة للسياحة.

وتم تصميم الجناح المصري بالمعرض على هيئة معبد فرعوني بألوان حديثة مزود بأعمده عليها كتابات هيروغليفية وذلك دعما وترويجا لمنتج السياحة الثقافية وبما يتناسب مع اتجاهات السائح الإسباني المهتم بالسياحة الثقافية. وخلال فعاليات المعرض سيتم تسليط الضوء على المتحف المصري الكبير والذي من المقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020، وذلك من خلال تخصيص شاشة ضخمة بالجناح المصري لعرض فيلم وثائقي عن اأعمال بناء المتحف وتجهيزه تمهيدًا لافتتاحه، بالإضافة إلى الاستعانة بتكنولوجيا الهلوجرام لعرض قناع الملك توت عنخ أمون وكرسى العرش الخاص به.

وسيتضمن الجناح المصري شاشات عرض على الجوانب الخارجية للجناح المصري لعرض أفلام ترويجية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة، كما سيضم أيضًا مسرح بخلفية صورة العازفات حتى يتمكن رواد الجناح من التقاط الصور التذكارية لهم، بالإضافة إلى الاستعانة بفرقة موسيقية لعزف موسيقى الهارب والكمان.

جدير بالذكر أن الجناح المصري المشاركة في المعرض هذا العام تبلغ مساحته حوالي 310 متر مربع بموقع متميز على المدخل الرئيسي مباشرة للصالة المخصصة لدول الشرق الأوسط والملحقة بصالة أوروبا، سيشارك في الجناح المصري هذا العام حوالى 31 مشترك يمثلون 10 فنادق و20 شركة سياحية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.