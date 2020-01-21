شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بـ«جناحين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك مكتبة الإسكندرية هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحادية والخمسين بالعديد من المطبوعات، وذلك في جناح للعرض وآخر للبيع.

وتعرض مكتبة الإسكندرية أحدث مطبوعاتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومنها كتاب «أسلحة المشاة النارية: الابتكار والتطور من العصر المملوكي إلى عصر محمد على باشا»، تأليف الدكتور المصطفى محمد الخراط.

ويُعدُّ هذا الكتاب جزءًا ثانيًا لكتاب صدر عن مكتبة الإسكندرية أيضًا بعنوان «المدفعية المصرية: الابتكار والتطور من العصر المملوكي إلى عصر محمد علي». ويتناول فيه مؤلفه تاريخ استخدام الأسلحة النارية وتقنياتها وتطورها وانتشارها في مصر من العصر المملوكي إلى عصر محمد على، وكذلك إسهامات المسلمين والحكّام في ذلك التطور.

ويتضمن المعرض كتاب «مستقبل الدور المصري بين الإقليمية والعروبة»، ويضم مجموعة من الأبحاث والمقالات كتبها نخبة من كبار أساتذة العلوم السياسية والدبلوماسيين من أعضاء المجلس الاستشاري لمركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية في إثر ندوة حول مستقبل الدور الإقليمي لمصر.

وينقسم الكتاب قسمين؛ يتحدث الأول منهما عن الاتجاهات العامة للنقاش الذي دار في الندوة، وتلك السائدة في الدوائر البحثية والأكاديمية حول قضايا السياسة الخارجية المصرية في المنطقة، ويضم القسم الآخر 4 دراسات حول الأسس النظرية للسياسة الخارجية لمصر من خلال تناول تطور الدور الإقليمي لمصر.

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وتقدم المكتبة خلال المعرض كتاب «نفائس المخطوطات بمكتبة الإسكندرية»، الذي يعرض مجموعةً قيّمةً من نوادر المخطوطات التي تحتفظ بها مكتبة الإسكندرية، وأهمَّ المؤلفات التراثية في مختلف الفنون والعلوم.

وسيتضمن جناح المكتبة الطبعة الإنجليزية من كتاب «الفن المصري الحديث»، تأليف مصطفى الرزاز، ويتناول الأعمال الفنية لمجموعة من أبرز الفنانين المصريين المعاصرين، باحثًا في جذور الأعمال الفنية وكاشفًا عن المصادر التاريخية الرئيسية للفن المصري المعاصر.

ويبرز الكتاب من خلال هذه الأعمال الفنية الإبداع الفني المصري، وكيف كان حرص المصريين على استيعاب الحضارات الوافدة عليهم؛ فعبّروا عنها وصبغوها بصبغتهم الخاصة على الجدران واللوحات والمنسوجات والأواني وغيرها.

وتعرض المكتبة كتاب «البيئة وتغير المناخ والعلاقات الدولية»، تحرير: جوستافو سوسا-نونيز وإد أتكينز، وترجمة محمد عوض يوسف، ويحتوي الكتاب على مجموعة من المقالات المترجمة لإبراز العلاقة المتداخلة بين العلاقات الدولية والبيئة وتغير المناخ.

ويضم المعرض كتاب «الجمال الأعزل»، تأليف جوليان كارون وترجمة حسين محمود، والذي يطرح العناصر الأساسية للتأمل الذي قام به الأب جوليان کارون منذ انتخابه رئيسًا لجماعة الشراكة والتحرر.

تشكل كتاباته شهادة على معاني الحياة والعقيدة اليوم، وقد وُلدت من تعمقه في الطرح المسيحي الذي يسير على خطى الأب لويجي جوساني؛ في ضوء السلطة التعليمية البابوية ومواجهة العمل واحتياجات الإنسان المعاصرة.

جديرٌ بالذكر أن المكتبة تُفرد مساحة كبيرة لعرض إصداراتها الدورية؛ ومن أهمها مجلة «ذاكرة مصر» التي تُعنى بالتراث والهوية والتاريخ الوطني المصري، وأيضًا مجلة «ذاكرة العرب».