شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل قصر باكينجهام الملكي للقاء الأمير وليام دوق كامبريدج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد الانتهاء من مقابلة رئيس الوزاراء البريطاني، إلى قصر باكينجهام الملكي للقاء الأمير وليام، دوق كامبريدج ونجل ولي العهد.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وكان الرئيس السيسي قد التقى بمقر رئاسة الوزراء في لندن للقاء بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني.
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