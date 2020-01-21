شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: توثيق نقوش أثرية داخل كهف بجنوب سيناء تعود لـ 10 آلاف عام قبل الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت البعثة الأثرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، من توثيق نقوش أثرية ملونة عثر عليها بكهف أثرى يقع على بعد حوالى 60 كم جنوب شرق سرابيط الخادم، و30كم شمال مدينة سانت كاترين، وذلك فى إطار مشروع توثيق النقوش الصخرية بجنوب سيناء

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الكهف يوجد بمنطقة صعبة التضاريس تسمى الزرانيج، وهو من الحجر الرملى يبلغ عمقه حوالى 3م، وارتفاع 3,5 م، وعرضه 22متر، ويعد الأول من نوعه الذي يتم الكشف عنه بمنطقة جنوب سيناء، حيث تم العثور عليه بمحض الصدفة بناء على إخطار أحد مغامري الصحراء بجنوب سيناء.

نقوش أثرية

كهف جنوب سيناء

وأشار الدكتور أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، أن الكهف المكتشف يحتوى على العديد من النقوش الملونة بعضها على سقف الكهف وبعضها الآخر على الكتل الحجرية المتساقطة على أرضية الكهف.

كما عثرت البعثة أيضا داخل الكهف على كميات كبيرة من فضلات الحيوانات التى تشير إلى استخدامه كملجأ للبدو والماشية للحماية من الأمطار والعواصف والبرد فى عصور لاحقة.

من جانبه قال الدكتور هشام حسين مدير عام منطقة آثار شمال سيناء ورئيس البعثة الأثرية، أن النقوش المكتشفة تصور العديد من المناظر المتنوعة والتي ترجع إلى عصور مختلفة، تم تقسيمها إلى عدد من المجموعات لتشمل المجموعة الاولى مرسومة على أقدم طبقة من سقف الكهف وتعتبر الأقدم بحيث يمكن تأريخها مبدئياً لفترة من 5500 إلى 10 آلاف عام قبل الميلاد، وتتميز باللون الأحمر الداكن وعليها مناظر لحيوانات مثل الحمار أو البغل، وتتميز بالتناسق فى جسم الحيوانات عكس باقى المناظر، كما يمكن تمييز خمسة حيوانات من نفس العصر على السقف فى مدخل المأوى، وأيضاً مجموعة من الكفوف الأدمية مرسومة على السقف ومجموعة أخرى على صخرة فى وسط الكهف والتي تعرف باسمHand prints .

توثيق النقوش

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نقوش ملونة

أما المجموعة الثانية، يرجح أنها ترجع للعصر النحاسى وتتميز بمناظر سيدات، إلى جانب مناظر حيوانات. والمجموعة الثالثة والأخيرة، ربما ترجع لعصور ما بعد الميلاد حيث تصور أشخاص فى هودج جمل.

وأضاف د. هشام حسين أن البعثة سوف تستكمل اعمالها، وجاري مسح المنطقة بالكامل، لافتا الى أن البعثة بدأت اعمالها بجنوب سيناء خلال العام الماضي حيث تم توثيق عدد من الوديان بمنطقة سرابيط الخادم.

كهف

نقوش أثرية

نقوش من القرن 10 قبل الميلاد

الاثار توثق نقوش بكهف جنوب سيناء