شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمقر مجلس الوزراء البريطاني بداونينج ستريت، وتركز المباحثات الثنائية على سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية فى كافة المجالات، وعدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ، بالرئيس عبد الفتاح السيسى فور وصوله ظهر اليوم الثلاثاء، إلى مقر مجلس الوزراء البريطاني في "داونينج ستريت" .

وحرص رئيس الوزراء البريطاني على استقبال الرئيس السيسي أمام المقر الداخلي لمجلس الوزراء البريطاني ، قبل أن يصطحبه داخل مقر المحادثات.

وستركز المباحثات بين الرئيس السيسي ، ورئيس الوزراء البريطاني ، على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات ، وبحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وفى سياق متصل ، احتشدت أعداد كبيرة من أفراد الجالية المصرية في (لندن ) أمام مقر مجلس الوزراء البريطاني منذ الصباح للترحيب بالرئيس السيسي ، مرددين الهتافات المؤيدة لمصر ، والرئيس السيسى.



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي ،ورئيس الوزراء البريطاني كانا قد افتتحا صباح أمس الاثنين، أعمال قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية بالعاصمة البريطانية (لندن) .



كان الرئيس السيسى وجونسون قد افتتحا صباح أمس قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية بلندن.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس السيسى اليوم دوق كامبريدج الأمير وليام.