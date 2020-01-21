شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: استهداف الآمنين والأبرياء يعكس الفكر الظلامى للجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بشدة التفجير الإرهابى إثر انفجار قنبلة فى حفل زفاف بمنطقة الشقلة فى العاصمة السودانية الخرطوم؛ ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 70 آخرين، بينهم أطفال، جروح بعضهم خطرة، وشدد فى بيانه الذى أصدره اليوم الثلاثاء على أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للآمنين والأبرياء في العالم يبرهن على الفكر الظلامى العبثى لهذه الجماعات الضالة التى لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التى تقوم عليها الأديان.

وأكد المفتى على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أى شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التى تستوجب أشد العقوبات فى الدنيا والآخرة.

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ودعا مفتى الجمهورية المجتمع الدولى وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتقدم المفتى بخالص العزاء والمواساة لدولة السودان الشقيقة؛ قيادة وحكومة وشعبًا، ولأسر ضحايا هذا الحادث الإرهابى الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بموفور رحمته وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.