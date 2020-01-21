شكرا لقرائتكم خبر عن رواد "فيس بوك" ينتقدون صورة سحب رئيس حى شبرا عربة كارو من سيدة وطفليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " صورا لحملة شنتها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية يقوم فيها مسئولى حى شرق شبرا الخيمة باستيقاف عربة كارو تستقلها سيدة وطفلان تجمع فيها مخلفات القمامة من الشارع.

وأثارث الصورة ردود فعل غاضبة من رئيس الحى بسبب تراكم العديد من المخالفات في شوارع حى شرق شبرا الخيمة ولم يقم بإزالتها واستوقف السيدة وأطفالها لمصادرة العربة الكارو.

ومن جانبه، قال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة لـ" الخليج 365 ": أنا طبقت القانون وده قرار صادر من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمصادرة العربات الكارو ".

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وأكد رئيس حى شرق شبرا الخيمة فى تعليقه على الصورة المتداولة علي موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " هو تنفيذ القانون بيزعل؟ القرار صادر من محافظ القليوبية برقم 74 لسنة 2020 بتاريخ 26 ديسمبر الماضى وقمنا بتنفيذ ذلك القرار كجهة تنفيذية وتم تنفيذ عدة حملات مماثلة على مدار الأيام الماضية وضبطنا 30 عربة كارو مخالفة تسير فى الشوارع الرئيسية وتقوم بإلقاء القمامة أو تجمع مخلفات البلاستيك .

وأضاف بكر:"السيدة التى تم ضبط عربتها الكارو والمتداولة صورتها على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك ليست الأولى التى يتم ضبطها وتبين أنها مقيمة بمدينة الخصوص، وتم بالفعل مصادرة عربتها الكارو، وعندما تقدم طلب تصالح في الحي سيتم تسليمها العربة الكارو بعد أن يتم تحديد الغرامة الخاصة بتلك المخالفة والتى لا تتجاوز الـ 200 جنيه .







