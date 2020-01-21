شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يطرح زيادة المعاشات لـ 1000جنيه فى جمعية عمومية 14 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد نقابات المهن الطبية، "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، على مقترح نقابة الأطباء بزيادة المعاش من 800 إلى 1000 جنيه، حيث عرضت نقابة الأطباء على مجلس اتحاد المهن الطبية مقترح تقدم به الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء بزيادة معاش الأطباء من 800 إلى 1000 جنيه، بعد موافقة مجلس نقابة الأطباء. وتم عرض المقترح على اتحاد المهن الطبية لتطبيقه على أعضاء النقابات الأربعة ( الأطباء والأسنان والصيادلة والبيطريين )، ومن المقرر أن يتم عرض المقترح للتصويت على الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، المقرر لها الجمعة 14 فبراير المقبل. Advertisements

كما قرر اتحاد المهن الطبية، فتح فترة استثنائية للاشتراك وتجديد الاشتراك فى مشروع علاج أعضاء اتحاد المهن الطبية من 2 فبراير حتى 27 فبراير 2020، والاستفادة من 1 مارس 2020 .

وقرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، تقديم دعم لأسر طبيبات المنيا، الثلاث شهيدات الطب الثلاثة، الدكتورة رانيا محرم، الدكتورة سماح نبيل، والدكتورة نورا كمال، اللاتى وافتهن المنية جراء حادث ميكروباص المنيا الأليم، صباح الأربعاء الماضى أثناء قدومهن من المنيا إلى القاهرة لحضور دورة تدريبية تم إخطارهن بها بشكل مفاجئ، بأن يتم دعم أسرة كل شهيدة بمبلغ خمسين ألف جنيه.