شكرا لقرائتكم خبر عن «شعلان»: مركز التميز للدراسات البحثية سيساعد المناطق الأكثر عرضه لآثار التغيرات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف شعلان، رئيس مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالمركز القومي للبحوث، إن إنشاء هذا المركز لأول مرة يساهم في وضع الخطط والحلول المستدامة القابلة للتطبيق لمساعدة المناطق الأكثر عرضه لآثار التغيرات المناخية في مصر؛ لتصبح أكثر استعدادا لعمليات التكيف والتخفيف لضمان الصحة العامة والبيئة.

وأضاف «شعلان» في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء، على هامش افتتاح المركز، أن رؤية المركز تتوافق مع رؤية مصر 2030 في أن يكون المركز رائدا للبحوث والتكنولوجيا القابلة للتطبيق والمتعلقة بتغير المناخ على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية لاتخاذ التدابير الملائمة للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية لتقليل آثارها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.

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وأوضح أن المركز يهدف إلى دعم المؤسسات المسؤولة عن أنشطة التغيرات المناخية لدعم وتكامل الجهود على الصعيدين الوطني والإقليمي، والتكامل في البيانات وإتاحة مشاركة المعلومات والعمل على تنفيذ قاعدة بيانات وطنية وإقليمية ودولية للتغيرات المناخية، إلى جانب تطوير ودمج النماذج الإقليمية والدولية للمناخ وإنتاج توقعات لكل فصل وسنة وعقد.

ونوه «شعلان» بأن المركز يعمل كمركز وطني وإقليمي ودولي من أجل تبادل المعارف والمعلومات المتعلقة بتغير المناخ وتوفير حلول بحثية مستدامة لإدارة والحد من التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية مع الشركاء والمؤسسات المعرفية الرائدة، لافتًا إلى أن المركز سيعمل على وضع سيناريوهات للتوقعات المناخية بناء على البيانات الوطنية لكل قطاع، وتوفير الدعم الفني بمشروعات تغير المناخ والمساهمة في إيجاد تمويلات مشتركة، ونشر المعرفة بقضايا التغيرات المناخية في وسائل الإعلام والتواصل لدعم الوعي المجتمعي.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد افتتح، الثلاثاء، مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث، بحضور نخبة من الخبراء والباحثين ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة.