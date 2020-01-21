شكرا لقرائتكم خبر عن كشف ملابسات واقعة التنمر بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالسخرية من شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام «سائق – مقيم قرية سنهور القبلية دائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم» بالمزاح مع «عامل – مقيم بذات الناحية – من ذوى الاحتياجات الخاصة»، حيث تربطهم علاقة جيرة، وبسؤال شقيقة الثاني «ربة منزل – مقيمة بذات الناحية – الواصية على شقيقها» قررت أن ما يحويه مقطع الفيديو لا يتعدى سوى مزاح مع شقيقها، حيث تربطهم علاقة جيرة ولا توجد ثمة خلافات بينهم، وأضافت أن ذلك المقطع تم إلتقاطه منذ عام ونصف، ولم تتهم السائق بشئ.