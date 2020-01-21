شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بلندن تنظم وقفة تأييد للسيسي أمام مقر مجلس الوزراء البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم العشرات من أبناء الجالية المصرية بلندن وقفة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء البريطاني.

وردد المشاركون، في وقفة التأييد، الهتافات المؤيدة للرئيس السيسي، وشعار «تحيا مصر» حاملين الأعلام المصرية، مؤكدين دعمهم لسياسات الرئيس السيسي.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي، ظهر اليوم بتوقيت لندن، رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ودوق كامبريدج الأمير ويليام.