شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلقي كلمة عن مواجهة التطرف والإرهاب بموريتانيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمة، الثلاثاء، عن مواجهة التطرف والإرهاب بقصر المؤتمرات الدولية بدولة موريتانيا، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيدنا، وعدد من العلماء والوزراء والمفكرين من مختلف دول القارة الأفريقية ومستشار أمين عام الأمم المتحدة، والسفير أحمد سلامة ،سفير مصر بموريتانيا.

من جانب آخر، التقى وزير الأوقاف نظيره المالي على هامش اجتماعات المؤتمر بحضور السفير المصري في موريتانيا وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك وبخاصة في مواجهة الفكر المتطرف وتزويد الجانب المالي بإصدارات وزارة الأوقاف المصرية والاستعانة بخبرتها في مجال تدريب الأئمة.