شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة رواد معرض الكتاب الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة ، إنه تم توفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام والخاص بـ8 خطوط مختلفة المسارات بإجمالي 85 أتوبيسًا وكذلك سيارات السرفيس؛ لنقل المواطنين من الميادين العامة وأماكن التجمعات إلى مركز المعارض بالتجمع الخامس على مدار اليوم طوال فترة تشغيل معرض الكتاب الدولي.

وأكد «عبدالعال»، في تصريحات، الثلاثاء، استعداد أجهزة المحافظة لإقامة معرض الكتاب الدولي في دورته الـ51، والذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب اعتبارًا من غد الأربعاء، وحتى 4 فبراير المقبل بمركز المعارض الدولية الجديد بالتجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى تقديم كافة التسهيلات لهيئة الكتاب المصرية لظهور المعرض بأفضل صورة ممكنة كحدث ثقافي هام ينتظره الكثيرون كل عام، موضحًا أنه سيتم زيادة أعداد الأتوبيسات العاملة على تلك الخطوط خلال أيام العطلات لتصل إلى 100 أتوبيس؛ لتغطية الأعداد المتزايدة من الجمهور المتردد على المعرض.

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من جهته، قال اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام: «إنه تم الاتفاق على تخصيص 8 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة بقوة تشغيل 85 أتوبيسًا، وتشمل تلك الخطوط «من ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية ونادي السكة ومحور المشير ويخدم هذا الخط 15 سيارة أتوبيس».

وأضاف: «أن الخط الثاني ينطلق من ميدان العباسية مرور بنادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير إلى معرض الكتاب، ومن النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز والسبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس إلى المعرض، ومن الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم ميدان رابعة وحي السفارات وصولاً للمعرض».

وأوضح أنه سيتم توفير أتوبيسات من ميدان الجيزة مرورًا بجامعة القاهرة ثم السيدة عائشة وطريق الأتوستراد وجامعة الأزهر حتى موقع المعرض، ومن مدينة السلام مرورًا بمساكن شيراتون وعباس العقاد ومحور المشير حتى المعرض، ومن ميدان المظلات مرورًا بالزاوية الحمراء وحدائق القبة والحي السابع، وأخيرًا يأتي الخط الثامن ليغطي منطقة حلوان مرورًا بالجامعة وطريق الأتوستراد وصقر قريش والطريق الدائري وصولًا لمركز المعارض.

وأشار إلى أنه تم مراعاة اختيار هذه الميادين لسهولة الانتقال إليها من كل اتجاه في العاصمة، لافتًا إلى تواجد 4 خطوط أتوبيس ثابتة وأساسية تمر خلال خط سيرها العادي من أمام مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس بعدد 50 أتوبيسًا، وأيضًا ستستخدم لخدمة وراحة جمهور المواطنين من رواد معرض الكتاب.