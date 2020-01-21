شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حقوق الإنسان» بمكتب النائب العام: نلتزم بالضوابط الدولية والدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، إن «الدولة المصرية تواجه خطر وجود، وعلينا أن نتفهم خطورة التحديات التي تواجهنا في تلك المرحلة».

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وأضاف «جورجي» خلال ندوة «دولة القانون» التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أنه من بين أبرز تلك التحديات خطر الإرهاب والذى ليس له سقف يجده، ومع ذلك تلتزم الدولة بالضوابط الدولية والدستورية، والتى نص عليها الدستور، فيما يتعلق بحق المتهمين في التقاضي وغيرها من الإجراءات الجنائية.

وتابع أنه «مهما كانت الجريمة التي تنسب إلى المتهمين، فلا يبرر أي انتهاكات لحقوقهم»، موضحًا أن «النيابة العامة تكفل ذلك رغم بشاعة جرائم الإرهاب»، مؤكدًا أنه «نحن نكفل للمسجونين في السجون احترام الكرامة الإنسانية عملا بقوله تعالي «لقد كرمنا بني آدم» .

وانتقد «جورجي» ما يقوم به البعض من «فبركة قضايا بشأن الاختفاء القسري» قائلًا: «يتم فبركة قضايا اختفاء قسري على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف خلق شائعات لضرب والتشكيك في مؤسسات الدولة المصرية واستقرارها».