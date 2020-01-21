شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يرحب بالسيسي فور وصوله مقر مجلس الوزراء البريطاني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رحب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، فور وصوله ظهر الثلاثاء، إلى مقر مجلس الوزراء البريطاني في "داونينج ستريت".
وحرص رئيس الوزراء البريطاني على استقبال الرئيس السيسي أمام المقر الداخلي لمجلس الوزراء البريطاني ، قبل أن يصطحبه داخل مقر المحادثات.
وستركز المباحثات بين الرئيس السيسي ، ورئيس الوزراء البريطاني ، على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات ، وبحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق متصل ، احتشدت أعداد كبيرة من أفراد الجالية المصرية في (لندن ) أمام مقر مجلس الوزراء البريطاني منذ الصباح للترحيب بالرئيس السيسي ، مرددين الهتافات المؤيدة لمصر ، والرئيس السيسى.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي ،ورئيس الوزراء البريطاني كانا قد افتتحا صباح أمس / الإثنين/ أعمال قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية بالعاصمة البريطانية لندن.
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