شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المباحثات الثنائية بين السيسي ورئيس الوزراء البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، منذ قليل، المباحثات الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بمقر مجلس الوزراء البريطاني بداونينج ستريت.

وتركزت المباحثات الثنائية على سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية في كافة المجالات، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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كان الرئيس السيسي وجونسون قد افتتحا صباح أمس قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية بلندن.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس السيسى اليوم دوق كامبريدج الأمير وليام.

كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى مقر رئاسة الوزراء في لندن للقاء بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني.