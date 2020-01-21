شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل وندوات للتوعية والحد من انتشار عدوى الفيروسات الكبدية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة عزة رشاد، مديرة الإدارة، وفريق التثقيف الصحي بالمديرية، بالتنسيق مع مديريتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بنطاق دائرة المحافظة، ندوات تثقيفية وورش عمل مكثفة، لتدريب وتوعية طلاب المدارس وهيئات التدريس، والموظفين والمواطنين والعاملين بصالونات الحلاقة والتجميل، للقضاء على فيروس سي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للحد من انتشار العدوى، تحت شعار «احم نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية».

Advertisements

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تنفيذ ندوات وورش عمل للأمهات المعيلات بجمعية الريادة الأهلية للتنمية، ومسجد الزراعة بالزقازيق، والعاملين بالوحدة المحلية بأم الزين بالقنايات، وذلك للتوعية والحد من انتشار عدوى الفيروسات الكبدية استكمالا للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي، بهدف القضاء على بؤر العدوى بصالونات التجميل والنوادي الصحية، والتي تم حصرها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخلق مجتمع صحي.

وأضاف «مسعود» أنه تم توزيع بوسترات وملصقات التوعية بالحملة، تأكيدا على تنفيذ إجراءات مكافحة العدوى لمنع أي إصابات جديدة بين المواطنين، كما تم توزيع هدايا وعينات مجانية لأصحاب صالونات التجميل والنوادي الصحية، فضلا عن التنبيه على أهمية التخلص الآمن للأدوات المستعملة لتجنب نقل العدوى وحفاظا على البيئة، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في صالون التجميل أو النادي الصحي وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، والتأكيد على أنه في حالة عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المؤسسة المخالفة.

ومن جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة والمرور على صالونات الحلاقة ‏ومراكز التجميل، للتأكد من التزامها ‏بالإجراءات الوقائية وتوقيع المخالفات لمن يقوم بنزع ‏الملصق ‏الذى يحوي إرشادات تجنب نقل العدوى، وذلك لتوفير حماية صحية للمواطنين ‏ووقايتهم من الإصابة بعدوى ‏فيروسية‎.‎