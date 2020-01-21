شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول وملاحظين في «امتحانات الإعدادية» بدمياط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استبعاد رئيس لجنة الدكتور على مشرفة الإعدادية بإدارة دمياط التعليمية، والمراقب الأول، وإحالتهما للتحقيق بسبب عدم اتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم متابعة اللجان بجدية أثناء الامتحان.

كما قرر «سويلم» استبعاد ملاحظين من نفس اللجنة بسبب عدم انضباط اللجنة وإخلالهم بواجبات العمل الوظيفي وإحالتهم للتحقيق. جاء ذلك خلال قيام وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بتفقد عدد من لجان امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بإدارة دمياط التعليمية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وانتظام العمل.

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وحث «سويلم»، خلال تفقده لجنة الشهيد أحمد عوضين بالشعراء إدارة دمياط التعليمية، الطلاب على ضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات، وأصدر توجيهاته لرئيس اللجنة بضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددا بعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً مع الملاحظين داخل اللجان وكذلك الطلاب.

كما نبه بضرورة تواجد الأمن على باب المدرسة، وغلق باب المدرسة قبل بداية الامتحان، وختم ورقة الأسئلة في الأماكن الخالية من الأسئلة والاهتمام بنظافة اللجان.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقَ أية شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية بجميع الإدارات التعليمية، مؤكدا أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة لجميع الطلاب وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات في جو من الهدوء، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه في أية مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها، مضيفا أن محافظ دمياط، تشدد على ضرورة محاربة الغش بكافة أشكاله داخل اللجان وخارجها وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، وتحقيق أكبر قدر من الحيادية والعدالة بين الطلاب.

وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط يتابع الامتحانات

لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي في دمياط

لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي في دمياط

لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي في دمياط

لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي في دمياط