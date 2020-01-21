شكرا لقرائتكم خبر عن قرار محافظ الدقهلية بشأن رئيس لجنة سرَّب امتحان «الإنجليزية» للشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إيقاف «ع.م.ع»، 54 سنة، رئيس لجنة امتحانات الاعدادية بمدرسة الخيارية الابتدائية، 3 شهور عن العمل، وإحالته للنيابة العامة، بعد قيامه بتسريب ورقة أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، بعد فتح المظاريف باللجنة وقبل بدء الامتحان بربع ساعة.

Advertisements

كان علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تمكن من كشف مصدر تسريب ورقة أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية الخاصة بالشهادة الاعدادية قبل بدء الامتحان بـ15 دقيقة باستخدام الهاتف المحمول. حيث تبين خروج الورقة من لجنة مدرسة الخيارية الابتدائية والمنعقد بها لجنة امتحان الشهادة الإعدادية بتسريب بعد تصويرها بهاتف المحمول.

وانتقل وكيل وزارة التربية والتعليم ولجنة من المتابعة والشؤون القانونية بالمديرية، وقاموا برصد جميع الهواتف المحمولة باللجنة وأكد عدد من الطلاب أن رئيس اللجنة يحمل هاتف محمول، وأنه أرسل لأولياء أمورهم الامتحان، وبتفتيش هاتفه المحمول تبين وجود صورة ورقة الأسئلة وتم إرسالها عن طريق تطبيق «واتس آب» لولي أمر تلميذ يأخذ عنده درس خصوصي.

وبالعرض على الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرر إقالة رئيس اللجنة وانتداب آخر للقيام بالعمل مع إيقافه 3 شهور عن العمل، وإحالته للنياية العامة، بتهمة تسريب الامتحانات مع إرفاق هاتفه المحمول مع محضر الشؤون القانونية.