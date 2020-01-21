شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة برلمانية: مستثمرو السياحة بمرسى علم يستحقون مساندة ودعم الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محمد محمد فريد خميس، عضو اتحاد المستثمرين وعضو غرفة التطوير العقاري، وفد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وذلك ضمن زيارتهم مدينة مرسى علم لتفقد عدد من المواقع السياحية والوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين في المدينة.

وقال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن مستثمرو السياحة بمدينة مرسى علم يستحقون مساندة ودعم الدولة، لافتاً إلى ضرورة تعديل قانون الاستثمار وتضمينه حزمة من الحوافز لمستثمري السياحة بمرسى علم.

وأضاف «صدقي»، أن وجود قاعدة برنيس البحرية بالمنطقة أعطاها قوة كبيرة جداً، داعياً المستثمرين بالقطاع إلى أن يكونوا يداً واحدة معاً ليستطيعوا توصيل صوتهم للدولة لحل مشاكلهم أسوة بما فعله القطاع الصناعي مؤخراً، وقال إنه سيتم مراجعة ملف الطيران بشأن ارتفاع سعر تذكرة الطيران إلى المدينة مع الجهات المعنية للمساهمة في زيادة الحركة السياحية إلى تلك المدينة الواعدة.

وأكد أن اللجنة تبحث في إيجاد حلول وسط للمشكلات التي تواجه المستثمرين أو إصدار تشريع لحلها، متسائلا كيف لهيئة موانئ البحر الأحمر أن تفرض رسوما وصفها «جباية» على المشايات البحرية التي تضعها الفنادق لحماية الشعاب المرجانية.

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ومن جانبه، أشار طارق شلبي، رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، إلى أن المدينة تنعم بمقومات متعددة وهي قاطرة التنمية بالمنطقة العربية، داعياً إلى «ضرورة دعم ملف السياحة الداخلية خاصة أن المصريين أنقذوا السياحة، فمنذ غياب السياحة الروسية، والسياحة الداخلية هي حائط الصد أمام أي مشكلات».

ولفت إلى تقدم مستثمرين عالميين أحدهم صيني لتنفيذ مشروع الربط بين مرسى علم والأقصر وأسوان من خلال مشروع القطار السياحي، مطالباً بضرورة تخفيض سعر تذكرة الطيران لتكون ألفي جنيهاً للدرجة الاقتصادية بدلاً من ٤٧٠٠ جنيه وذلك من مطار القاهرة ذهاباً وعودة، وهو ما سيساهم في زيادة معدلات السياحة الداخلية.

ودعا «شلبي» إلى تطبيق البند رقم ٧ من المادة «١٣» بالقانون الضرائب العقارية والتي تنص على إعفاء المناطق الصحراوية التي بها خدمات من الضرائب وهو ما نعانيه الآن، من قيمة مضافة وضرائب عقارية.

وعلى صعيد متصل، قال رجل الأعمال محمد محمد فريد خميس، وأحد كبار المستثمرين بمرسى علم، إن زيارة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب لمدينة مرسى علم والالتقاء بمستثمريها يؤكد على حرص الدولة بكافة مؤسساتها على السير وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تقوم على تدعيم الاستثمارات وتذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأشار إلى أن اجتماع البرلمان مع المستثمرين السياحيين بمرسى علم ناقش العديد من الأمور الهامة وسلط الضوء على نقاط التحدي وطرح المزيد من المطالب والأفكار والتي سيسهم تطبيقها في دعم الاستثمار بمرسى علم.

وأوضح أن مرسى علم مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة، مشيراً إلى أن تذليل العقبات والوقوف على نقاط التحدي ومعالجتها سيكون له أثر كبير في إحداث نقلة نوعية بالمدينة في المرحلة المقبلة.