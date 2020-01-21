شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بـ«صناعة البرلمان» يحذر من انتشار المصانع وسط التجمعات السكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصناعة، الدكتور نيفين جامع، ووزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، حول خطورة انتشار المصانع وسط التجمعات السكنية، والتي تتسبب في أضرار وخيمة على صحة المواطنين، مشيرا غلى أن تجاور الورش الصناعية للمناطق السكنية تسبب إزعاجاً للسكان، فضلاً عما تبثه من ملوثات للبيئة وتسببه من تشوهات للوجه الحضاري للمدن.

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وأضاف «متولي»، في طلب الإحاطة، أنه في إحصاء صدر عن منظمة الصحة العالمية عام 2016، بشأن انتشار المنشآت الصناعية في المناطق السكنية بمصر، أكدت فيها ارتفاع نسبة أمراض الصدر والحساسية بمصر إلى أكثر من 10% لاسيما في المناطق الصناعية التي يقطن فيها المصريون، وأن مرض المياه على الرئة هو الأكثر شيوعًا بها.

وقال إن استنشاق تلك الغازات من المصانع تؤدي إلى تهتك في أغشية الشعب الهوائية، وتملأ الرئتين بكمية من السوائل التي تسبب انسداد قنوات التنفس، وأن خطورة الأمر تكمن في استمرار التعرض لتلك الأدخنة، والتي قد تؤدي إلى الوفاة، أو الإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل سرطان الرئة.

وطالب النائب بنقل هذه المصانع أو محاولة توفيق أوضاعها وتخفيض نسبة التلوث المنبعثة منها، والتى باتت تمثل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين، وأكد ضرورة حظر اختيار مواقع معالجة وتصريف النفايات الخطرة الخاصة بتلك المنشآت في منطقة قريبة من التجمعات السكانية والعمرانية، ولفت إلى أهمية بناء هذه المصانع عكس تيار الهواء حتى لا يتطاير الهواء محملا بالأتربة المحملة بالعناصر الثقيلة التي تخلفها تلك البيئة الصناعية.