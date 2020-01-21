شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مشكلة انسداد شبكات الصرف بـ«جاردن سيتي» بالإسماعيلية منتصف مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انتهاء مشكلة انسداد شبكات الصرف الصحي بمنطقة جاردن سيتي خلف مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، منتصف مارس المقبل، مشيرا إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يحظى باهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بهدف رفع كفاءة القطاع، وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اللواء عبدالحميد عصمت، لمواقع العمل لمتابعة تنفيذ مراحل المشروع والوقوف على حجم الإنجاز الفعلي للأعمال، وأعطى توجيهات بسرعة الانتهاء منها وفقاً للتوقيتات المخطط لها .

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وأوضح أن الشركة تسعى دائما لتحسـين الخدمات التي تقدمها للمواطنين من خلال التنسيق مع محافظة الإسماعيلية، بتنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة نادي النخيل خلف مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، والتي شهدت انسدادات مستمرة في خطوط وشبكات الصرف الصحي نظرا للتوسع العمراني المتزايد خلال الأعوام الماضية، مما تسبب في عدم قدرة الشبكات على استيعاب زيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة.

وأوضح أن تنفيذ المشروع يتم على مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بنسبة 100 % وشملت إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي من تقاطع شارع المدارس مع نادي النخيل وربطه على الخط الرئيسي بالطريق السريع بقطر 500 مم بدلا من 300 مم وبطول 320 م.

أما المرحلة الثانية للمشروع فتشمل أعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحي خلف مبنى ديوان عام المحافظة الجديد بقطر 400 مم بدلا من أقطار 200 مم وبطول 270 متر، ومن المخطط الانتهاء منها في منتصف مارس المقبل، وبالتالي القضاء نهائيا على أزمة انسداد شبكات الصرف الصحي بالمنطقة.