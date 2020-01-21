شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن يصلون البحيرة لإطلاق «مراكب النجاة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الثلاثاء، بمكتبه السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار فعاليات المحطة الثانية للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة لها.

رحب المحافظ بالوزراء وأكد على اهمية تلك المبادرة الرئاسية الهامة في التأكيد على خطورة الهجرة الغير شرعية وعواقبها الوخيمة على أرواح الشباب، وأهمية توفير البدائل الآمنة لها والتعريف بكافة الإنجازات والمشروعات العملاقة التي تتم على أرض الوطن لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص العمل للشباب.

وأعرب الوزراء على تقديرهم للجهد المبذول من محافظة البحيرة من أحل الإعداد والتنظيم لهذه الزيارة التي تشمل على عددًا من الفعاليات المهمة، ضمن خطة عمل المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في إطار مبادرة «مراكب النجاة»، تلك المبادرة التي كلف بها الرئيس السيسي، وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لاستكمال دور مصر المحوري في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والتي تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف التنموية، إضافة إلى الارتقاء بالمعرفة.

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يستقبل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ومحمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يستقبل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ومحمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن

وصول وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن لاطلاق"مراكب النجاة" من البحيرة

وصول وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن لاطلاق"مراكب النجاة" من البحيرة