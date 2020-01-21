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السيسى يصل مقر رئاسة الوزراء فى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر رئاسة الوزراء في لندن للقاء بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، ويلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، بتوقيت لندن، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بمقر الحكومة البريطانية فى "داوننج ستريت"، وذلك في إطار زيارته للعاصمة البريطانية لندن، حيث شارك في القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار أمس.

 

وتعد زيارة الرئيس السيسي هي الثانية له منذ توليه رئاسة الجمهورية، فقد كانت الزيارة الأولي في شهر نوفمبر 2015 وعقد خلالها لقاء مع رئيس الوزراء البريطانى الأسبق ديفيد كاميرون.

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ومن المقرر أن يتناول الرئيس السيسي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البريطانى "جونسون" سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في ليبيا وجهود مكافحة الارهاب والتطرف في المنطقة.

 

ومن ناحية أخرى، سوف يلتقى الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء بالأمير وليام دوق كامبريدج ، وذلك بقصر باكنجهام بالاس.

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