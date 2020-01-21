شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة والآثار تشارك فى الدورة الـ40 للمعرض الدولى الفيتور بأسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك وزارة السياحة والآثار بوفد رفيع المستوى من القطاع السياحى، برئاسة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة فى فعاليات الدورة الأربعين للمعرض الدولى للسياحة والسفر الفيتور "FITURE" ، والمقرر افتتاحه غدا الأربعاء بالعاصمة الإسبانية مدريد و سيستمر حتى يوم 26 يناير الجارى.

ومن جانبها أكدت غادة شلبى على أهمية مشاركة الوزارة فى هذا المعرض الذى يعتبر أحد أهم ثلاث معارض دولية حول العالم، واصفة المشاركة المصرية بالفرصة الكبيرة لتعزيز التواجد المصرى على الخريطة السياحية الدولية والاتصال المباشر مع القائمين على صناعة السياحة والطيران فى العالم.

وأضافت نائبة وزير السياحة والآثار أنه سيتم أيضا على هامش افتتاح المعرض عقد عدة لقاءات مهنية مكثفة مع عدد من منظمى الرحلات المهتمين بالسوق المصرى، وشركات السياحة والطيران العاملين فى السوق الإسبانى مما سيعمل على تفعيل السياسة الترويجية للوزارة للمقاصد السياحية المصرية وتحسين الصورة الذهنية لها مما سيعمل بدوره على دفع حركة تنشيط السياحة الوافدة الى مصر.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة أن معرض FITUR يعد ثالث أهم تجمع سياحى عالمى بعد بورصة برلين ولندن وأكبر معرض سياحى للدول الناطقة بالأسبانية سواء فى شبه جزيرة ايبريا أو أمريكا اللاتينية، لافتا إلى أن مشاركة وزارة السياحة و الاثار فى هذا المعرض تأتى فى اطار حرصها على التواجد فى المحافل والمعارض الدولية المختلفة باعتبارها أداة للترويج الفعال لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحى المصرى من الاسواق السياحة المصدرة للسياحة.

وتم تصميم الجناح المصرى بالمعرض على هيئة معبد فرعونى بألوان حديثة مزود بأعمده عليها كتابات هيروغليفية، وذلك دعما وترويجا لمنتج السياحة الثقافية وبما يتناسب مع اتجاهات السائح الأسبانى المهتم بالسياحة الثقافية. وخلال فعاليات المعرض سيتم تسليط الضوء على المتحف المصرى الكبير والذى من المقرر افتتاحه فى الربع الأخير من عام 2020، وذلك من خلال تخصيص شاشة ضخمة بالجناح المصرى لعرض فيلم وثائقى عن اعمال بناء المتحف وتجهيزه تمهيدا لافتتاحه، بالإضافة الى الاستعانة بتكنولوجيا الهلوجرام لعرض قناع الملك توت عنخ أمون وكرسى العرش الخاص به.

وسيتضمن الجناح المصرى شاشات عرض على الجوانب الخارجية للجناح المصرى لعرض افلام ترويجية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة، كما سيضم ايضا مسرح بخلفية صورة العازفات حتى يتمكن رواد الجناح من إلتقاط الصور التذكارية لهم، بالاضافة الى الاستعانة بفرقة موسيقية لعزف موسيقى الهارب والكمان.

جدير بالذكر أن الجناح المصرى المشاركة فى المعرض هذا العام تبلغ مساحته حوالى 310 متر مربع بموقع متميز على المدخل الرئيسى مباشرة للصالة المخصصة لدول الشرق الأوسط والملحقة بصالة أوروبا، سيشارك فى الجناح المصرى هذا العام حوالى 31 مشترك يمثلون (10) فنادق و (20) شركة سياحية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.

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صورة الجناح المصرى