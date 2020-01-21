شكرا لقرائتكم خبر عن المديرون التنفيذيون لمجموعة البنك الدولى يجددون مساندتهم للاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم وفد من المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى، زيارة لمصر استغرقت أربعة أيام، أعرب خلالها عن التزام المجموعة، بمواصلة مساندتها لمصر في سعيها لتحقيق أولوياتها الإنمائية، حيث التقى الوفد خلال الزيارة، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك الدولي الممثلة لمصر وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وكبار المسؤولين بالحكومة المصرية.

كما التقى الوفد بالمستفيدين من مشروعات البنك الدولى ورواد الأعمال من الشباب، وممثلين عن القطاع الخاص وأعضاء من مؤسسات بحثية وقيادات نسائية وشركاء التنمية.

وفى إطار التعقيب على الزيارة، قال المدير التنفيذى وعميد مجلس المديرين التنفيذيين ميرزا حسن: "نحن حريصون على مساندة المرحلة القادمة من الإصلاحات الاقتصادية للحكومة، والتركيز على تمكين استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشري والحماية الاجتماعية... وفي صعيد مصر، شهدنا بشكل مباشر مدى التقدم في تحقيق نتائج المشروعات التي تساندها مجموعة البنك الدولي. ورأينا كيف أنها تخلق فرصًا أفضل للمصريين وتشجع التنمية الشاملة المستدامة".

ويمثل حسن كلا من مصر والكويت والبحرين والعراق والأردن ولبنان وليبيا وجزر المالديف وسلطنة عُمان وقطر وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن.

وفي أسوان، زار الوفد مجمع بنبان، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم، والذي تم إنشاؤه بمساندة من مجموعة البنك الدولي. يضم المجمع 32 محطة للطاقة الشمسية ستولد ما يصل إلى 1800 ميجاوات، وتخدم أكثر من 800 ألف مواطن، وتخلق أكثر من 10 آلاف وظيفة أثناء إنشاء المجمع و4000 وظيفة مستدامة بعد ذلك.

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كما زار الوفد مشاريع أخرى تساندها مجموعة البنك الدولي في أسوان لمعرفة أثرها الإنمائي مثل برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"، ووحدة صحية تندرج تحت مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر.

كما التقى المديرون التنفيذيون رواد أعمال، معظمهم من النساء، ممن يستفيدون من مشروع تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي: يرأس مجلس المديرين التنفيذيين رئيس مجموعة البنك الدولي وهو يتكون من 25 مديرا تنفيذيا يمثلون 189 دولة عضو في المجموعة. وللمجلس دور إشرافي وتعكس طريقته التعاونية في العمل الآراء والأولويات الجماعية للبلدان الأعضاء. كما أنها هيئة للمساءلة المؤسسية تضمن أن يقدم جهاز الإدارة العليا للمجموعة أفضل مساندة إنمائية للبلدان المتعاملة مع البنك الدولي، وضمان أن البنك يبقى الشريك المفضل للبلدان المتعاملة.

وفد المديرين التنفيذيين الزائر: ضم وفد المديرين التنفيذيين الذي قام بزيارة لمصر كلا من الأعضاء ميرزا حسن (المدير التنفيذي، وممثل مصر)؛ راجي الإتربي (المدير التنفيذي المناوب، وممثل مصر)؛ جان كلود تشاتشوانج (المدير التنفيذي)؛ يورجن تساتلر (المدير التنفيذي)؛ أدريان فرنانديز (المدير التنفيذي)؛ رومان مارشافين (المدير التنفيذي)؛ ريتشارد مونتجومري (المدير التنفيذي)؛ آبارنا سوبراماني (المدير التنفيذي)؛ أنتيرو كليمولا (المدير التنفيذي المناوب)؛ كاتارزينا زاجديل-كوروسكا، (المدير التنفيذي المناوب).