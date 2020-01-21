شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية للرئيس قبل لقاء جونسون فى لندن: "تحيا مصر وبنحبك يا سيسى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم أبناء الجالية المصرية فى لندن، وقفة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك قبيل وصوله إلى مقر الحكومة البريطانية فى داونينج ستير بالعاصمة البريطانية لندن، حيث يجرى مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورفع أبناء الجالية المصرية أعلام مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورددوا الأغانى الوطنية وهتافات "تحيا مصر.. وبنحبك يا سيسى.. والسيسى قاهر الإخوان".

يلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بمقر الحكومة البريطانية فى "داوننج ستريت"، وذلك فى إطار زيارته للعاصمة البريطانية لندن، حيث شارك فى القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار أمس.

وتعد زيارة الرئيس السيسي، هى الثانية له منذ توليه رئاسة الجمهورية، فقد كانت الزيارة الأولى فى شهر نوفمبر 2015، وعقد خلالها لقاء مع رئيس الوزراء البريطانى الأسبق ديفيد كاميرون.

ومن المقرر، أن يتناول الرئيس السيسي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البريطانى "جونسون"، سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في ليبيا وجهود مكافحة الارهاب والتطرف في المنطقة.

ومن ناحية أخرى، سوف يلتقى الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، بالأمير وليام دوق كامبريدج، وذلك بقصر باكنجهام بالاس.

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