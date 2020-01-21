شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. وزير الإسكان: مليون مواطن حجزوا وحدات الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365”، عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها تغطية كاملة لزيارة الرئيس السيسي إلى لندن، وتصريحات وزير الإسكان بشأن التقدم للإسكان الاجتماعى، فضلا عن تغطيات رياضية واقتصادية وفنية.





وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة 1 مساء

اليوم.. السيسى يلتقى جونسون بـ"داوننج ستريت" والأمير وليام بقصر باكنجهام

يلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بمقر الحكومة البريطانية فى "داوننج ستريت"، وذلك في إطار زيارته للعاصمة البريطانية لندن، حيث شارك في القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار أمس.





اتحاد السياحة الروسى: استئناف الرحلات بين روسيا ومصر خلال 3 أشهر

أعلن اتحاد السياحة الروسى، أن استئناف الرحلات بين روسيا ومصرسيكون ممكنا أواخر أبريل أو أوائل مايو 2020، وانطلق وفد أمنى روسى متخصص فى أمن المطارات مؤلف من ثمانية أشخاص يوم 19 يناير، فى جولة تفقدية لمطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين تستمر حتى 24 يناير، لمتابعة حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول والمهبط، والتفتيش على طرق إنهاء الإجراءات الأمنية المطبقة على الركاب والعاملين كما ستجرى مفاوضات مع سلطات الخطوط الجوية المصرية حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وزيرة الصحة: تقديم العلاج مجانا لـ72 ألف مواطن خلال 15يوما بمبادرة "حياة كريمة"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ72 ألفا و899 مواطناً من خلال 54 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر يناير الحالي، تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.





15 سنة غيابيا للقنصل الفخرى الإيطالى السابق بتهمة تهريب آثار مصر لأوروبا

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى بمعاقبة القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب بالسجن غيابيا 15 سنة بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.

توقف خدمات جوجل عن العمل في تركيا بسبب هجوم إلكتروني

كشف تقرير جديد أن مستخدمي الإنترنت في تركيا يعانون الآن من مشكلات في الوصول إلى خدمات جوجل، وذلك من خلال شركة الاتصالات المحلية التركية Türk Telekom، حيث اتضح في النهاية أن هجوم إلكترونى هو السبب في ذلك، إذ كان المستخدمين اعتبارا من الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي "12:00 بتوقيت جرينتش" غير قادرين على الوصول إلى خدمات جوجل مما دفعهم للحديث عن المشكلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.





الحضن الحضن.. العالم يحتفل باليوم العالمى للحضن 21 يناير

تختلف طرق العناق بين الأشخاص حسب صلة القرابة سواء والموقف نفسه، فقد يختلف عناق الزملاء عن الأصدقاء وكذلك عناق الحبيب لحبيبته عند الفراق أو اللقاء وغيرها من أنواع العناق المختلفة، وبمناسبة اليوم العالمى للحضن، نتعرف فى هذا التقرير على أنواع العناق ومعانيها، وفقاً لما ذكره موقع "indiatoday".





وزير الإسكان: مليون مواطن تقدموا لحجز وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمدن الجديدة حتى الآن، بلغ 400 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 290 ألف وحدة، وجارٍ طرح 35 ألف وحدة أخرى.





فى الذكرى الـ 51 لرحيل مارى منيب.. أضحكت الجمهور ثم ماتت

كانت كواليس الليلة الأخيرة لمارى منيب على المسرح مليئة بالمرح والبهجة والسعادة، فقد اندهش الكثيرون من الأحاديث المطولة لمارى منيب فى الكواليس، وذكرياتها عن مسرح الريحانى ودخولها الفن، لكنهم لم يعلموا أنها كانت تودعهم بالطريقة التى أحبتها وأحستها.





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الأهلى يفتح باب حجز تذاكر مواجهة النجم على موقع تذكرتى اليوم

يفتح، اليوم، مسئولو النادى الأهلى باب الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة الأهلى والنجم الساحلى المقرر لها الأحد المقبل، والتى تأتى ضمن مباريات دور المجموعات لدورى رابطة الأبطال الأفريقية.

يبدأ الحجز فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، من خلال موقع "تذكرتى"، ولن يتم تسلم التذاكر دون وجود "Fan ID" الخاص بالمشجع، الذى يستخرج من موقع "تذكرتى"، ووجوده شرط أساسى للحصول على تذاكر المباراة، وذلك فى إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تنظيم وتأمين المباراة، بما يحفظ السلامة للجميع.

مأدبة غداء على شرف ساركوزى تفتح تحقيقات فساد مونديال قطر مجددا.. صحيفة لوموند تكشف إسناد السلطات الفرنسية فضيحة منح الدوحة تنظيم كأس العالم بالرشاوى والفساد.. وقصر الإليزيه يحتفظ بوثائق تدين تميم

لا تزال تهم الفساد تطارد قطر بعد نيل شرف استضافة بطولة كأس العالم 2022، ومع مرور الأيام وقبل عامين على الحدث العالمى الذى ينتظره عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم تبقى الدولة القطرية محل شُبهة حول ملف تنظيم المونديال حتى الآن.

الدورى الإنجليزى يرفع شعار لا وقت للراحة بـ6 مواجهات قوية فى الجولة الـ24 اليوم.. ديربى نارى بين تشيلسى وأرسنال.. مان سيتى يسعى للحفاظ على آماله فى المنافسة على اللقب ضد شيفيلد.. وأستون فيلا يستضيف واتفورد

تقام العديد من المواجهات القوية فى انطلاق منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، اليوم الثلاثاء، حيث تقام 5 مباريات فى التاسعة والنصف مساء وهى: أستون فيلا وواتفورد، مانشستر سيتى وشيفيلد يونايتد، إيفرتون ونيوكاسل يونايتد، كريستال بالاس وساوثهامبتون، وبورنموث مع برايتون، فيما تقام فى العاشرة والربع مساء الديربى النارى للعاصمة البريطانية "لندن" بين تشيلسى وجاره أرسنال على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

رئيس أمريكا VS مجلس الشيوخ.. مركز أمريكى يرصد 5 أسئلة حول عزل ترامب.. ماذا يحدث الأيام المقبلة وكيف تسير الإجراءات؟.. هل يتم استدعاء شهود وما تأثيرها على السياسة الخارجية؟.. وما تداعياتها على سباق الديمقراطيين؟

تنطلق جلسات محاكمة عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، لتقرر ما إذا كان سيصبح أول رئيس فى التاريخ الأمريكى يتم الإطاحة به من منصبه، أم سينجو مثلما فعل بل كلينتون وأندرو جونسون، اللذين واجها إجراءات العزل من قبل.





الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية قد تمتد للقاهرة والصغرى بسانت كاترين صفر

توقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الأربعاء، أﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮقة ﻣﻦ ﺳﻼﺳﻞ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺤﺮ اأﺣﻤﺮ وﺳﻴﻨﺎء واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إلى اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﺷﺒﻮرة ﻣﺎﺋﻴﻪ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، واﻟﻄﻘﺲ ﺑﺎرد ﺷﻤﺎﻻ ﻣﻌﺘﺪل ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اأﺣﻤﺮ وﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب غرباً، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





فيديو .. تامر حسني يحقق حلم الطفلة هايدى محمد ويعدها بالغناء معه

استجاب النجم تامر حسنى للطفلة هايدى محمد متسابقة برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز"،، والتى أعربت عن أمنيتها من خلال فيديو لها مع ”الخليج 365” عن حلمها فى مقابلة نجم الجيل تامرحسنى، والتقاط صور معه، وبمجرد مشاهدة النجم تامر حسنى لفيديو الطفلة هايدى محمد قام على الفور بالاستجابة لطلبها، وسجل لها رسالة خاصة عبر ”الخليج 365”، وهى كعادة "حسني" فى الإستجابة لمعجبيه وجمهوره، والوقوف بجانبهم دائما.