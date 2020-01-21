شكرا لقرائتكم خبر عن نميرة نجم: الفساد وحقوق الإنسان والطفل على جدول أعمال المندوبين الدائمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، أن مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والطفل مدرجة على جدول أعمال الدورة الـ39 للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الأفريقى، التى انطلقت اليوم الثلاثاء، برئاسة مصر، وقالت نجم، فى تصريحات صحفية، "إن مجلس المندوبين الدائمين الأفارقة أنجز الكثير فى تحضيرات القمة خلال الأسبوعين الماضيين فى اجتماعاته غير الرسمية".

وأشارت السفيرة الدكتور نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، إلى أن جدول أعمال اللجنة تناول الاستماع إلى تقارير أنشطة أجهزة الاتحاد، ومنها اللجنة الأفريقية لحقوق الطفل، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس الاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد، موضحة أن اللجنة ستناقش فى اجتماعاتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، فيما يتعلق بالأجندة 2063 التنموية لإفريقيا والاستماع لتقرير اللجنة التى تم تشكيلها لهذا الغرض.

وتتواصل الاجتماعات الرسمية للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد اليوم وغدا تمهيدا للقمة الأفريقية القادمة فى أديس أبابا الشهر المقبل.

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و كانت الدورة التاسعة والثلاثين للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الأفريقى برئاسة مصر، قد إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وافتتح أعمال اللجنة، السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقى، الذى استعرض فى الكلمة التى ألقاها، أبرز الموضوعات والنتائج التى حققتها اللجنة تحت الرئاسة المصرية على مدار العام من خلال أكثر من 50 اجتماعاً رسمياً و200 ساعة عمل وسلسلة طويلة من الاجتماعات الخارجية والخلوات رفيعة المستوى والأعمال التحضيرية.

وتناول السفير أسامة عبد الخالق سفير جمهورية مصر العربية فى أديس أبابا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقى، عدداً من الإنجازات التى حققها الاتحاد الأفريقى تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى مقدمتها إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية وتشغيل مركز إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات ومتابعة خارطة طريق الإصلاح المؤسسى للاتحاد.

شارك فى الافتتاح، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى كويسى كوارتى، الذى أشاد بالرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى وما تم تحقيقه خلالها، وكذلك بالقيادة الناجحة للمندوب الدائم المصرى ووفد مصر لأعمال لجنة المندوبين الدائمين ومختلف الأعمال التحضيرية للاتحاد.