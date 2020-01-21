شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد رئيس لجنة بالإسماعيلية اصطحب طالبا بالإعدادية لاستكمال الامتحان بمكتبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية مجازاة رئيس لجنة مدرسة هيئة قناة السويس بالاستبعاد من اللجنة وعدم استكمال الامتحانات، وبالخصم 15 يوما من راتبه إلى جانب حرمانه من أعمال الامتحانات لمدة "5" سنوات وفق القوانين والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وذلك بسبب الإهمال الجسيم وخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى فى إطار انضباط وانتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب الممتحنين وذلك تطبيقا للقرار الوزارى 35 لسنة، 2018 والخاص بالامتحانات.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية فى تصريحات صحفية اليوم، إن الواقعة تعود إلى قيام رئيس اللجنة باصحاب طالب لاستكمال امتحان مادة الجبر والإحصاء بالشهادة الإعدادية فى مكتبه بعد قيامه بتمزيق ورقة الإجابة الخاصة به، وذلك بالمخالفة للتعليمات المنظمة بهذا الشأن ومخالفة القرار الوزارى رقم 35 لسنه 2018 بشأن تنظيم أحوال فقد أوراق الإجابة بإعطاء الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها فى باقى المواد.

واختتم قبيصى تصريحاته، أنه حرص قبل انطلاق امتحانات نصف العام الدراسى على عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان لتفادى مثل هذه الأخطاء إلى جانب تكليف ادارة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمة المختلفة للقيام بمهام المتابعة أثناء الامتحانات والتعامل بشكل فورى وعاجل مع كل من يخرج عن مقتضى الواجب الوظيفى أو الإهمال فى الأعمال المكلف بها.

وتابع الدكتور خالد خلف قبيصى، أن لجان الامتحان تم تجهيزها من حيث توفير جميع الإمكانيات داخل اللجان موضحا أن جميع الامتحانات تقيس مستوى جميع الطلاب وبعيدة تماما عن الغموض والنواحى الخلافية والسياسية والحزبية أو الدينية، وإنه وجه بضرورة الدقة فى تقدير الدرجات والمراجعة أكثر من مرة عن طريق لجان التصحيح والتشديد على لجان النظام والمراقبة بالمراجعة الدقيقة قبل عملية رصد الدرجات وقبل استخراج النتيجة وإعلانها.