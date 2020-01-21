مجلة إيطالية عن قمة بريطانيا ـ أفريقيا: القارة السمراء تعود لـ"دائرة الضوء"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت مجلة "افريقيا ريبيستا" الإيطالية القمة الأفريقية البريطانية للاستثمار التى عقدت بمشاركة العديد من القادة والرؤساء فى العاصمة البريطانية لندن، وقالت إن "عام 2020 يعتبر بداية جديدة منعشة لقارة أفريقيا، لتكون القارة مليئة بالأحداث الهامة وتعود من جديد لتصبح فى دائرة الضوء.
وأشارت المجلة الإيطالية فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، إلى أن 21 دولة أفريقية وقعت 11 اتفاقية تجارية، بقيمة اجمالية قدرها 7.6 مليار يورو والتى تغطى مجموعة متنوعة من القطاعات بما فى ذلك البنية التحتية والطاقة وتجاة التجزئة والتكنولوجيا ، وترى المجلة أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توفير استثمارات ووظائف فى المملكة المتحدة وإفريقيا.
وأضافت المجلة أن بريطانيا تطمح من خلال هذه القمة بإطلاق استيراتيجية تنمية جديدة فى أفريقيا، والتى ستركز على البنية التحتية والتجارة، والتى تُدعى فيها الشركات البريطانية أيضا إلى لعب دور مركزى.
وأوضحت المجلة أن بريطانيا ليست الدولة الوحيدة التى ترغب فى تعزيز التعاون مع أفريقيا ولكن أيضا الصين التى تعتبر الآن الشرك التجارى الرئيسى لأفريقيا بلا منازع، فهى تتوسع وتوطد العلاقات مع الدول الأفريقية وكان وزير خارجيتها وانج يى زار بالفعل مصر وجيبوتى واريتريا وبوروندى وزيمبابوى.
وأضافت المجلة أن روسيا أيضا من البلاد التى تعزز علاقاتها مع أفريقيا حيث التقى الرئيس السيسى فلاديمير بوتين مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى والتى تم الاتفاق على تسوية الصراعات بالطرق السلمية وحماية الهوية الوطنية والتنوع الحضارى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى،شارك فى قمة الاستثمار الأفريقية - البريطانية 2020 التى تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، ونحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية.
وتسلط القمة الضوء على فرص الاستثمار فى أفريقيا وتعزيزها، ورفع معدلات الاستثمار البريطانى بالقارة السمراء، حيث من المقرر أن تشهد القمة إبرام صفقات استثمارية كبرى فى مجالات متعددة كالطاقة وصناعة البتروكيماويات.
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