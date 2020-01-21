شكرا لقرائتكم خبر عن شوادر "كلنا واحد" توفر الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة قبل عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مبادرة "كلنا واحد" التى أطقلتها وزارة الداخلية لتوفير الأغذية بأسعار مخفضة، إقبال كبير على شوادرها فى المحافظات، بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك قبل أيام من احتفالات عيد الشرطة رقم 68، حيث حظيت المبادرة على إقبال جماهيرى مكثف وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.

كما أشاد المواطنون، بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية، مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق، كما حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، احتفالا بذكرى "عيد الشرطة".

يأتي ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، فقد تواصل انطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يذكر أن الداخلية تهتم بملف الأمن الإنساني، حيث نظم قطاعا المشروعات والتنمية وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية بمشاركة جمعية "أمان الخير" ومديريات أمن "القليوبية - الفيوم - السويس – بورسعيد" عدة قوافل إنسانية تجوب القرى والنجوع بالمحافظات، لتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين – لحاف" بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية، حيث يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، واستمراراً لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيري.

Advertisements

واهتمت الداخلية بأصحاب الحالات الإنسانية المترددين على القطاعات الخدمية، فاتخذت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بعض الإجراءات اللازمة ، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان ، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، وإستقبلت الإدارة خلال 1606 مواطن جميعهم من "الحالات المرضية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة" ، وذلك بمقرات الأقسام وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج التصاريح الخاصة بهم.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لتصاريح العمل عن إنهاء إجراءات 101229 تصريحا "جديد – إعفاءات – مخالصات"، وإصدار 488 تصريحا بالخدمات الإلكترونية، وإصدار 110 تصريحات عمل بالتنسيق مع القنصليات المصرية فى الخارج، وضبط 2007 محكوم عليهم فى جنح وجنايات، وضبط 33 قضية "ترخيص – تزوير - سمسرة".

ويأتي الاهتمام بكبار السن وذوي الإعاقة على رأس أولويات وزارة الداخلية، خاصة المترددين على المواقع الشرطية الخدمية، حيث اتخذت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين من كبار السن وذوى الإحتياجات والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم، مؤكدة على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.