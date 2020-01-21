شكرا لقرائتكم خبر عن 607 آلاف طالب بالصف الأول الثانوى يبدأون امتحان مادة الفيزياء ورقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل قرابة 607 ألف و714 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى أداء امتحان مادة الفيزياء ورقيًا وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين، ويتضمن امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوى 20 سؤالاً جميعهم من نوعية "اختيار من متعدد"، حيث تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التى أقرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على أساس نظام التقييم الجديد الذى يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى 11 يناير الجارى وتنتهى 23 من نفس الشهر، فيما نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، خلال الأيام الماضية فى عقد امتحانات إلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى وورقيا لطلاب أولى ثانوى، رغم وجود بعض الشكاوى من صعوبة الأسئلة وتعطل سيستم الامتحان فى بعض المدارس.

Advertisements

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام 11 يناير الجارى وتنتهى أواخر الأسبوع الجارى.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت عدد الأسئلة فى الامتحانات الورقية والإلكترونية، حيث تضمن امتحان اللغة العربية من 35 سؤالاً (27 أسئلة اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤال (20 سؤال اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 25 سؤالاً (23 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والرياضيات 40 سؤالا ً (20 هندسة، 12 جبر، و8 حساب مثلثات) جميعهم اختيار من متعدد، والكيمياء 20 سؤال اختيار من متعدد، والفيزياء 20 سؤال اختيار من متعدد، والأحياء 20 سؤالاً اختيار من متعدد والتاريخ 20 سؤالاً اختيار من متعدد، والجغرافيا 20 سؤالاً اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 20 سؤالاً اختيار من متعدد.

وجاءت امتحانات الصف الثانى الثانوى، عبارة عن 35 سؤالاً 27 أسئلة اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال فى اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤال (20 سؤال اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 22 سؤالاً (20 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات 40 سؤالاً (20 جبر، 12 تفاضل، و8 حساب مثلثات، جميعهم اختيار من متعدد، والكيمياء 30 سؤال اختيار من متعدد، والفيزياء 30 سؤال اختيار من متعدد، والأحياء 30 سؤالاً اختيار من متعدد والتاريخ 30 سؤالاً اختيار من متعدد، والجغرافيا 30 سؤالاً اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 30 سؤالاً اختيار من متعدد، وعلم النفس والاجتماع 30 سؤالاً 15 علم نفس، و15 اجتماع، وتطبيقات رياضية 30 سؤالاً 15 استاتيكا، 15 هندسة.