شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 17 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات و8 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 17 سفينة.

وأضافت هيئة الميناء أنحركة الصادر من البضائع العامة 6590 طن فوسفات و9612 طن رمل و18000 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1600 طن خشب و 2023 طن زيت و 23500 طن قمح و13938 طن حديد.

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بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 180 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 239 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 894 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 27194 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 87976 طنا.

وغادر الميناء عدد 804 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45019 من البضائع العامة منها عدد 161 سيارة نقل محملة بـ 6917 طن قمح.