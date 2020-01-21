شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنتقد إهمال وزيرة الصحة بحادث المنيا وتعلن استدعاء 6 مسئولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، عدم حضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى حفل تأبين الطبيبات الثلاث، شهداء حادث المنيا، مشيرا إلى أن الوزيرة ليست فى حاجه للدعوة لحضورها، بل كان واجب عليها الحضور، لتعلن مسئولية الوزارة عن الحادث، إلا أن الوزيرة تجاهلت ذلك.

وأضاف الطاهر، فى كلمته خلال حفل تأبين الطبيبات الثلاث شهداء حادث المنيا، الدكتورة رانيا محرم، الدكتورة سماح نبيل، والدكتورة نورا كمال، اللاتي وافتهن المنية جراء حادث ميكروباص المنيا الأليم، صباح الأربعاء الماضي أثناء قدومهن من المنيا الي القاهرة لحضور دورة تدريبية تم إخطارهن بها بشكل مفاجئ، أن النقابة استدعت 6 أطباء للتحقيق معهم بلجنة آداب المهنة، من بينهم 2 من مساعدين وزيرة الصحة، والأربعة الباقيين من مسئولى مديرية الصحة بالمنيا.

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وطالب الأمين العام لنقابة الأطباء، رئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب، بمحاسبة وزيرة الصحة لمسؤوليتها عن الحادث، نتيجة للتعسف الإدارى، لافتا إلى أن النقابة دائما تستقبل شكاوى التعسف الادارى ضد الأطباء، واستدعاء الطبيبات لتدريب بشكل عاجل، ومفاجئ، كان من الممكن أن يتم إجرائها فى محافظة المنيا.

وأشار الى أن النقابة حررت بلاغ للنائب العام، رقم 3562 عرائض النائب العام، وبلاغ النيابة الإدارية، رقم 3440 لسنة 2020، لفتح تحقيق جنائي وإداري فى جميع الملابسات والقرارات التعسفية التى سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا.