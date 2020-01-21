شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تندد بالهجوم الإرهابى على مسجد فى مأرب باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نددت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدا بأحد معسكرات الجيش اليمنى فى محافظة مأرب باليمن، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين، وقالت المنظمة فى بيان لها إن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء، عمل إجرامى آثم، يخالف دين الإسلام، بل ويخالف كل الأديان التى دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها، وقد قال تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا) [الحج: ٤٠].

وشددت المنظمة على أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، وأنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وإضرار العباد فى كل مكان وزمان.

وأضاف بيان المنظمة أن تخريب المساجد محاربة لله تعالى ورسوله، مستشهدا بقوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [البقرة: ١١٤].

وتوجهت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأهالى الضحايا، داعية الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب الله العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

وكانت قد أدانت السفارة الأمريكية في اليمن، أمس الإثنين، الهجوم الإرهابى الذى استهدف معسكرا للجيش اليمنى فى محافظة مأرب.

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وحث السفير الأمريكى فى اليمن كريستوفر هنزل - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أوردتها قناة "العربية" الإخبارية - كافة الأطراف على الخفض الفوري لتصاعد الأنشطة العسكرية.. داعياً الأطراف اليمنية إلى العمل على حل سياسى ليمن موحد ومستقر.

وكانت ميليشيات الحوثى قد استهدفت بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مسجدا داخل معسكر للاستقبال تابع للقوات الحكومية اليمنية شمال غربي مأرب؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.