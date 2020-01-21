شكرا لقرائتكم خبر عن تكريك وإزالة إطماءات بحر اليوسف وتعميق امتداد بحر وهبى وتطوير بحيرة قارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد الموارد المائية والرى اجتماعا بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة لاستعراض الدراسات الخاصة بتنفيذ أعمال تكريك وإزالة إطماءات لبحر يوسف وكذلك توسيع وتعميق امتداد بحر وهبى بمحافظة الفيوم وذلك لرفع كفاءة بحر يوسف.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الموارد المائية والرى لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة وحل مشاكل الرى بمحافظة الفيوم.

أوضحت وزارة الموارد المائية والرى، أنها متمثلة فى قطاع التوسع الافقى والمشروعات تقوم بتنفيذ أعمال تكريك وازاله اطماءات لبحر يوسف فى المسافة من الفم حتى الكيلو 77.75 بقيمة 67.628 مليون وكذلك فى المسافة من ك 77.750 الى ك 177 بقيمة 64.152 مليون جنيهاً وكذلك توسيع وتعميق امتداد بحر وهبى مسافه 2.5 كم وذلك لرفع كفاءة بحر يوسف والذى يٌعتبر المورد الرئيس للمياه بالمحافظه بهدف إمرار تصرفات تٌقدر بحوالى 18 مليون م3 يومياً للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة لزراعة مايقرب من 840 الف فدان بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم وأيضا لتلبيه احتياجات مياه الشرب.

أضافت الوزارة أن هذا المشروع يستهدف كذلك ضخ مياه عذبة الى بحيرة قارون لإحداث التوازن البيئى للبحيرة والبالغ مساحتها مابين200 كم2 الى 250كم2 تقريبا ولتقليل نسبة الملوحة لمياه البحيرة وتحسين نوعية المياه بها والتى تعتمد بشكل اساسى على مياة الصرف الزراعى.

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يشار إلى أن مياه الصرف هي المصدر الرئيسي لتغذية بحيرة قارون، و نتيجة زيادة معدلات اعادة استخدام المياه حدث تناقص في كمية المياه الواصله لبحيرة مما ادي الي انخفاض منسوبيها حيث تبلغ مساحة بحيرة قارون 55 ألف فدان وبدأ منسوبها فى الانخفاض منذ عام 2014 حتى عام 2018 بمعدل 30 سم كل عام وبعد تحسين إدارة المياه من خلال مشروعات تطوير الري وإدخال الرى الحديث بمحافظة الفيوم تم السيطرة على الانخفاض فى المنسوب وكذلك زيادة 10 سم عن العام الماضى.

ونفذت وزارة الرى دراسة لتوسيع وتعميق بحر وهبى الآخذ من بحر يوسف بالفيوم و توصيل نهاية امتداد بحر وهبى مباشرة إلى بحيرة قارون وذلك لتحسين نوعية المياة بالبحيرة.

يذكر أنه يتم تنفيذ مشروع الحزام الآمن ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة لتحسين نوعية المياه لجزء من مصرف البطس قبل صرفها على بحيرة قارون.

ووضعت مصر خطة لإدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية ضمن محاور استراتيجية 2050 تعتمد على 4 محاور لإدارة المياه وهى " تنقية وتحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، بالإضافة الى تهيئة البيئة الملائمة".

ويأتى تحسين نوعية المياه أولوية فى تطبيق الاستراتيجية حيث انه يتم اعادة استخدام 33 % من الموارد المائية ومن المُخطط أن تزيد إلى 40% خلال العامين المقبلين وبذلك تكون كفاءة استخدام المياه فى مصر هى الأعلى إفريقيا.