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الزراعة توافق على تصدير 12 ألف شتلة فاكهة من 13 صنفا و21 طن تقاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على تصدير مايقرب من 12 ألف  شتلة فاكهة  من 13 صنف فاكهة متنوعة إلي والبحرين، بالإضافة إلى تصدير 21 طن تقاوى ذرة شامية وتقاوى أعلاف ودخن وبرسيم حجازى إلى بلجيكا وسلطنة عمان وجنوب أفريقيا، خلال أسبوع، مؤكدا أن جميع الشتلات والتقاوى المصدرة تنطبق عليها جميع  الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية، التى تتطلبها دول التصدير.

وأكد تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة،  الذى حصل "الخليج 365 "، على نسخة منه عن موافقة  معهد بحوث البساتين  على تصدير 11 ألفا و150 شتلة من أصناف  عديدة  منها  كمثري وتفاح آنا وخوخ وكاكا وتوت عماني وبرقوق وتين أسباني وموز ومشمش إلي السعودية، بينما تم تصدير 600 شتلة تين أسباني لدولة البحرين، مؤكد أن الشتلات  المصدرة تنطبق عليها  جميع الاشتراطات الحجرية والضوابط التي تطلبها دول التصدير .

وأوضح تقرير لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة ،إن معهد بحوث  البساتين  وافق   على تصدير 969 كجم بذور تقاوي أصول موالح من نارنج وليمون كاروبارو إلي بلجيكا وتصدير  30 كجم تقاوي ذرة فردية صفراء وبيضاء لدور جنوب أفريقيا لأغراض البحث العلمي، مشير الى أنه  تمت الموافقة علي تصدير 12 طن تقاوى علف و 5 طن تقاوى دخن و4 طن تقاوي برسيم حجازي لدولة سلطنة عمان، تنطبق عليها جميع  الاشتراطات الحجرية  والصحة النباتية  التى تتطلبها دول التصدير، وجارى  الموافقات على شحنات عديدة  من شتلات الفاكهة  والتقاوى.

وأوضح التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق  جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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