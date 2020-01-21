شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التنمية المحلية تستجيب لأهالى برطس لصيانة أعمدة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة صوتك مسموع، التابعة لوزارة التنمية المحلية، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صور لاستجابتها لشكاوى أهالى قرية برطس التابعة لمركز أوسيم فى محافظة الجيزة، من تلف أعمدة الكهرباء وعدم عزل الأسلاك.

وقالت المبادرة :"بناء على شكاوى الأهالى، قام رجال الإنارة بالوحدة المحلية بقرية برطس، مركز أوسيم، محافظة الجيزة، بعمل صيانة للأعمدة الكهربائية وعزل الأسلاك ودعم الأعمدة بالعازل الصينة وضبط الخلايا الالكترونية بعزبة الابعدية، للحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة والتأكد منها لصحة وسلامة المواطنين تحسباً لأى أزمات وخصوصاً لعدم استقرار العوامل الجوية فى فصل الشتاء، والعمل مستمر للارتقاء بمنظومة الإنارة".

وكات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أكد أن مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها الوزارة استقبلت خلال عام 2019 أكثر من 100 ألف و400 رسالة عبر كافة وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها فى جميع المحافظات،

جاء ذلك خلال التقرير السنوى الذى تلقاه وزير التنمية المحلية عن الإنجازات التى حققتها مبادرة "صوتك مسموع" فى التعامل مع الشكاوى والمقترحات التى تلقتها المبادرة من المواطنين وسرعة الاستجابة لها والذى أكد تفاعل فرق المبادرة وقيادات المحافظات فى العمل بجدية مع الشكاوى وقيام كل من محافظى الجيزة والقليوبية وسوهاج وقنا والمنيا والفيوم بمتابعة العمل والردود على الشكاوى بشكل مميز.

وأشار شعراوى، إلى أن من بين تلك الرسائل أكثر من 25 ألف شكوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية ، حيث نجحت المبادرة فى حل 24 ألف و829 شكوى بنسبة 96.74% وجارى حل باقى الشكاوى .





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