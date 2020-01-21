شكرا لقرائتكم خبر عن صو.. علم مصر وصور السيسى تستقبل وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت، منذ قليل، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، لقاء جماهيريا مع سيدات محافظة البحيرة بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، وبحضور اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة.

وشهد مجمع مبارك بمحافظة البحيرة، توافد المئات من السيدات والفتيات بالمحافظة حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس السيسى، ولافتات ضخمة تحمل صور الرئيس السيسى وشعار مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية.

يأتى ذلك ضمن أول فعاليات إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" بمحافظة البحيرة، والتي تعد المحطة الثانية ضمن استراتيجية تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتي جاءت بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذي عقد في ديسمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

ويشارك في فعاليات انطلاق المبادرة في البحيرة لوران دي بويك رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني.

كما تهدف مبادرة "مراكب النجاة"، إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار ربط أهداف رؤية مصر 2030 بالأهداف الأممية السبعة عشر، حيث يرتبط هدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته بأهداف القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والتعليم الجيد، ولذلك نستهدف التوعية بمخاطر الهجرة وعرض المشروعات الخاصة بالشباب عن طريق عقد لقاء لعدد من الشباب بالمحافظة مع المسئولين بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك من شأنه تحقيق رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن تشمل زيارة المحافظة افتتاحًا مبدأيًا لمركز لتدريب وتأهيل الشباب بمنطقة حوش عيسى بالمحافظة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، ولوران دي بويك مدير مكتب منظمة الهجرة بالقاهرة، وهو المركز الذي تم تدشينه بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية على أن يبدأ التدريب به في شهر فبراير المقبل، حيث يتفقد الوزيران ومدير مكتب منظمة الهجرة، القاعات التدريبية والأجهزة المعدة لاستقبال الشباب، ومن المقرر أن يقدم المركز برامج تدريب لشباب البحيرة - كمحافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية- بهدف توعيتهم حول ضرورة العزوف عن تلك الظاهرة، فضلا عن توفير برامج ثقافية ورياضية في هذا الإطار أيضًا.

ومن المقرر أيضًا أن تلتقي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بمجموعة من الطلاب في برنامج تثقيفي وتدريبي، وتختتم زيارتها بلقاء جماهيري مع شباب المحافظة ينظمه جهاز تنمية المشروعات.

جدير بالذكر أن وزارة الهجرة تتعاون في هذا الصدد مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك للخروج بأفضل التصورات المطروحة للإسهام في معالجة مسببات الهجرة غير الشرعية، وكذلك توفير البدائل الآمنة والتدريب والتأهيل للشباب بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وفتح مجال لاستعراض فرص العمل المتاحة، وهذا علاوة على تعاون وزارة الهجرة مع وزارات أخرى كالتربية والتعليم والشباب والرياضة، وجهات حكومية كالمجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتستهدف وزارة الهجرة من خلال مبادرة "مراكب النجاة" التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 11 محافظة حول الجمهورية، حيث شهدت محافظة الفيوم أواخر ديسمبر الماضي انطلاق المبادرة من خلال عدد من الفعاليات تضمنت عقد لقاءات جماهيرية بالمرأة والشباب وطلاب المدارس، بالإضافة لزيارة قرى مصدرة للهجرة غير الشرعية.

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