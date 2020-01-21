شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": ورش عمل حول تشجير الغابات وتحسين جودة التمور.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل تحت عنوان: استراتيجية للتنمية المستدامة حول التشجير وزراعة الغابات فى مصر، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وناقشت ورشة العمل استراتيجيات زراعة الغابات فى مصر، والجهود الوطنية فى مكافحة التصحر، فضلا عن التأثيرات الإيجابية والسلبية ودور الغابات فى التغيرات المناخية، فضلا عن استعراض تجربة القطاع الخاص فى إنتاج شتلات الأشجار الخشبية فى مصر، كما استعرضت ورشة العمل الوضع الراهن لكميات مياه الصرف ومعايير المعالجة وأماكن الاستخدام، والوضع الحالى وتطور صناعة الورق فى مصر.

فيما يواصل المعمل المركزى للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، عمل برامج تدريبة وورش عمل حول عمل تحسين جودة تمور الوادى الجديد ضمن مشروع تحسين جودة وسلامة التمور المصرية ومنتجاته الذى تموله أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وتستمر ورشة العمل على مدار يومين بمقر مديرية الزراعة بالخارجة فيما تختم ورشة العمل بتنظيم زيارة للمشاركين فيها لمصانع التمور.

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وقال الدكتور عزالدين جادالله مدير المعمل، إن ورش العمل تعمل تحسين جودة وسلامة التمور المصرية ومنتجاته تناقش الممارسات الجيدة فى زراعة النخيل للوصول إلى أعلي إنتاجية للتمور والنهوض بزراعة النخيل في مختلف المناطق مع التوسع فى زراعة النخيل لإنتاج تمور متميزة عالية القيمة يمكن الاستفادة منها في التصدير إلي الخارج والاستفادة من القيمة المضافة لتصنيع التمور.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تلقى تقريرا من الدكتور احمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات ،حول نشاط الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء فى الواحات البحرية بمحافظة الجيزة والداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

وقال مدير وقاية النباتات، إنه خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى تم إعداد وتنفيذ عدد 24 دورة تدريبية للمزارعين والمهندسين الزراعيين تم تدريبهم على تنفيذ عملية مكافحة سوسة النخيل الحمراء بطريقة سليمة وكذلك العمليات البستانية الجيدة لما لها دور فى الحد من الاصابة وأن التدريب تم بواسطة باحثين من معهد بحوث وقاية النباتات والمعمل المركزى للنخيل والإدارة المركزية لمكافحة الآفات وكذلك تم تنفيذ 10 حقول إرشادية فى كل من الواحات البحرية بمحافظة الجيزة والداخلة بالوادى الجديد فى هذه الحقول تم مكافحة سوسة النخيل الحمراء ومكافحة الحيوية لآفات الثمار واجراء عملية التقويس والتكيس لثمار.