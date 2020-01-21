شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يواجه الأفكار المتطرفة بأكثر من 5 آلاف تقرير وإصدار.. اعرف أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تقريرًا مفصلًا حول أهم الإصدارات والتقارير والمشاركات، وأبرز الزيارات والملفات التي تناولها المرصد بالدراسة والتحليل خلال عام 2019، وذكر التقرير أن المرصد أصدر أكثر من خمسة عشر كتابًا ودراسة، أبرزُها: دراسة " ملامح الشخصية المتطرفة "، و" ظاهرة استهداف دور العبادة "، و" خطاب الكراهية في وسائل الإعلام العالمية" ، وكتاب " مسلمو كندا "، و" قراءة في كتاب "، و" لمحات مشرقة من تاريخ الإسلام في الصين".

وأضاف التقرير أن عدد المتابعات والأخبار والتقارير التى أعدتها وحدات المرصد على مدار عام 2019، بلغ أكثر من 5388 ما بين تقريرٍ يومى وأسبوعى ونصف شهرى وشهرى، بالإضافة إلى المجلة والتقرير المجمَّع اللذين يصدران عن المرصد شهريًّا، مشيرًا إلى أن عددَ المنشوراتِ التي أعدها المرصد باللغة العربية على صفحات التواصل الاجتماعى وصل إلى 654 منشورًا، و1701 باللغات الأجنبية.

وتابع التقرير أن عددَ الموضوعات التي نُشرت باللغة العربية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بلغ 104 ما بين تقرير ومقال، بالإضافة إلى 314 آخرين باللغات الأجنبية، لافتًا إلى أن المرصد استقبل 98 زيارة من شخصيات عالمية عامة، وسياسيين بارزين، وأنه شارك فى أكثر من 30 فعالية محلية ودولية.

جدير بالذكر أن مرصد الأزهر تمَّ إنشاؤه فى أوائل عام 2015، وافتتحه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رسميًّا في 3 يونيو من العام نفسه؛ ليكون عين الأزهر الناظرة إلى العالم، ويحمل المرصد الذى يضم 12 وحدة تعمل باللغة العربية واللغات الأجنبية، على عاتقه عددًا من القضايا، أبرزها: مكافحة الفكر المتطرف الصادر عن الجماعات الإرهابية، ومتابعة أحوال الإسلام والمسلمين في أرجاء العالم.