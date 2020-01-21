10 معلومات عن الطبيب الإيطالى كاميلو جولجى.. مكتشف طريقة صبغ الأنسجة العصبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الثلاثاء 21 يناير، ذكرى رحيل الطبيب الإيطالى كاميلو جولجى، الحاصل على جائزة نوبل فى الطب عام 1906 بالاشتراك مع الإسبانى سانتياجو رامون إى كاخال لأبحاثهما حول التركيب النسيجى للجهاز العصبى. الخليج 365 يقدم فى 10 معلومات عن كاميلو جولجى فى ذكرى رحيله كما يلى: ولد كاميلو جولجى فى قرية كورتينو بمقاطعة لومبارديا فى 7 يوليو 1843 ، لأب يعمل طبيباً ومديراً طبياً إقليمياً. درس كاميلو جولجى فى جامعة بافيا، حيث عمل فى مختبر الباثولوجيا التجريبية تحت إشراف جوليو بيتزوزيرو، الذى فسر خصائص نخاع العظم . تخرج كاميلو جولجى عام 1865، وقضى معظم حياته المهنية فى إجراء الأبحاث على الجهاز العصبى المركزى. اكتشف كاميلو جولجى طريقة لصبغ الأنسجة العصبية مكنته من رؤية مسارات الخلايا العصبية فى المخ للمرة الأولى فى التاريخ. أطلق جولجى على اكتشافه هذا اسم "التفاعل الأسود" وهو الاسم الذى تغير فيما بعد إلى "طريقة جولجي" أو "صبغة جولجي" تكريماً لمكتشفها . كما اكتشف كاميلو جولجى عضواً حسياً يوجد فى الأوتار سمى فيما بعد "مستقبِل جولجي" درس كاميلو جولجى دورة حياة البلازموديوم وعلاقتها بدورة حدوث الحمى فى مرض الملاريا، ومكنته طريقته فى صبغ الأنسجة من اكتشاف عضية شبكية داخل الخلية سميت فيما بعد جهاز جولجي . فى عام 1900 حصل كاميلو جولجى على تكريم من الملك أومبرتو الأول ملك إيطاليا بتعيينه سيناتوراً فى مجلس الشيوخ، وما زالت مدينة بافيا ـ حيث كان يعمل ـ تضم العديد من النصب التذكارية والمبانى التى سميت باسمه تخليداً لذكراه . فى عام 1906، حصل كاميلو جولجى على جائزة نوبل فى الطب مناصفة مع الإسبانى سانتياجو رامون إى كاخال لأبحاثهما حول التركيب النسيجى للجهاز العصبى. توفى كاميلو جولجى فى مدينة بافيا فى يناير 1926 ، عن عمر يناهز 83 عامًا. الخليج 365 يقدم فى 10 معلومات عن كاميلو جولجى فى ذكرى رحيله كما يلى:

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