شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: شارع سليمان أباظة بالدقى تحول لساحة انتظار للسيارات وحلول لتوسعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة الجيزة فى تنفيذ مخطط لتطوير شارع سليمان أباظة، فى الدقى بما فيه الجزيرة الوسطى بالشارع، حيث يعانى من صعوبة فى حركة سير المارة والسيارات وتحوله لساحات انتظار السيارات تسببت فى إعاقة شديدة للحركة المرورية.

وأكدت محافظة الجيزة أن عرض الشارع يبلغ 5 أمتار فقط فى حين أن مساحة الجزيرة الوسطى بالشارع تبلغ 7 أمتار إضافه إلى أن هناك عدداً من الأشجار أصبحت تمثل مصدر خطورة للمارة والسيارات المتكدسة بالشارع وهو الأمر الذى دعا إلى أهمية توسعة الشارع بإزالة عدداً من الأشجار التى انتهى عمرها الافتراضى.

وأوضحت محافظة الجيزة أن أعمال تطوير الجزيرة الوسطى سوف تحافظ على الزراعات الموجودة بها وكذلك سوف يتم زراعة أشجاراً إضافية بارتفاعات مناسبة تعكس شكلاً جمالياً للشارع فى الموعد المتعارف عليه علمياً لغرس الأشجار لتتماشى مع التنسيق الحضارى للشارع استكمالا للتنسيق الحضارى الشامل الذى تنفذه المحافظة.

Advertisements

كما أشارت محافظة الجيزة إلى أن تلك الأعمال تأتى ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والتى من المقرر أن تشهد خلال العام الجارى طفرة كبيرة سواء على مستوى الأحياء أو المراكز فى إطار توجهات الدولة فى هذا الشأن وبما يتوائم مع الشكل الحضارى للمحافظة وتلبية رغبات المواطنين بها.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولو شائعات بشأن قيام محافظة الجيزة بإزالة بعض الأشجار بالجزيرة الوسطى بشارع سليمان اباظة بحى الدقى بدون سبب وهو الأمر الذى قامت محافظة الجيزة بنفيه وتوضيح الصورة الصحيحة لمواطنيها.

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع سليمان أباظة بحي الدقي، حيث حرص محافظ الجيزة علي الاستماع الي مقترحات المواطنين لمراعاتها أثناء تنفيذ أعمال التطوير اضافة الي ابرز المشكلات التى تواجههم للتوجيه بحلها.